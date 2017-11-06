Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

2017-11-06 13:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром и вечером в некоторых местах полуострова возможна морось. Ветер северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-13, днем - 16-19, в Баку ночью - 10-12, днем - 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана днем преимущественно без осадков, однако, вечером и ночью местами ожидается моросящий дождь. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 5-10, днем - 17-22, в горах ночью - 0-5, днем - 9-14 градусов тепла.

С восьмого ноября и до вечера десятого ноября на территории страны, начиная с западных районов, будет преобладать нестабильная погода, временами ожидаются дожди, местами ливневые, на горных территориях прогнозируется снег. Западный ветер местами будет сильным. Температура воздуха постепенно снизится на 4-6 градусов. В реках возможен подъем уровня воды.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)