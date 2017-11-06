Начался суд по уголовному делу сына Галиба Салахзаде

2017-11-06 12:02 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, на судебное заседание под председательством судьи Шалалы Гасановой журналисты допущены не были.

Судья разрешила войти в зал только членам семьи.

Ввиду отсутствия на процессе потерпевшего заседание было перенесено на 8 ноября.

Адвокат Джаваншир Мамедов сказал, что А.Салахзаде не признал себя виновным.

Отметим, А.Салахзаде был арестован некоторое время назад. Ему были предъявлены обвинения по статье 315.2 (сопротивление или применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением Насиминского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.

А.Салахзаде обвиняется в избиении сотрудника ОАО «Azərsu».