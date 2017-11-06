Аль-Багдади бежал из Ирака

2017-11-06 10:24 | www.oxu.az | 6

Главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади находится в настоящее время в Сирии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации газеты "Ад-Дустур" от источников разведки провинции Анбар, "в минувшую пятницу Аль-Багдади, воспользовавшись услугами "желтого такси", перебрался из иракского района Рава (провинция Анбар) в Сирию", следуя, предположительно, в Дейр-эз-Зор.

При этом такси он использовал намеренно, желая остаться как можно менее заметным, поскольку опасается за свою жизнь.

В июне этого года Минобороны и МИД России сообщили, что лидер ИГИЛ с большой вероятностью был убит в результате российского авиаудара 28 мая близ сирийской Ракки. Однако впоследствии эта информация не получила доказательств: ее отказался подтвердить директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а в МВД Ирака заявили, что аль-Багдади жив и скрывается на территории Сирии.

Н.Г.