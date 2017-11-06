Парламент Грузии ратифицировал соглашение о свободной торговле с Китаем

2017-11-06 13:36 | www.trend.az | 5

Грузинский парламент ратифицировал соглашение о свободной торговле с Китаем, благодаря которому грузинские производители могут поставлять свою продукцию и услуги на самый большой рынок мира без дополнительных бюрократических барьеров. Об этом передает "Бизнес Грузия" со ссылкой на сайте парламента Грузии.

Грузия стала первой страной в регионе, которая оформила соглашение о свободной торговле с Китайской народной республикой.

Согласно документу, около 94% грузинской продукции будет освобождено от таможенных пошлин в Китае. Для вступления соглашения в действие оно вслед за парламентом Грузии должно быть ратифицировано и Китаем.

Соглашение о свободной торговле главы экономических ведомств Грузии и Китая подписали в мае 2017 года в Пекине.

Переговоры по оформлению соглашения начались 10 сентября 2015 года в китайском городе Далянь в рамках международного экономического форума, после встречи премьер-министров двух стран.

Грузия и Китай в последние годы поддерживают активные торговые отношения. Китай входит в тройку основных торговых партнеров Грузии.

В Китай из Грузии вывозят медные руды и концентраты, медный лом, спиртные напитки и грузинское вино.

Торговый оборот за семь месяцев 2017 года составил более 481,4 миллиона долларов – 8,5% от общего торгового оборота. В первое полугодие торговый оборот между двумя странами вырос на 18,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Китай уже вышел на второе после России место по импорту грузинского вина. В январе – августе 2017 года в эту страну было вывезено 5,1 миллиона бутылок (0,75 литра) вина, что на 51% больше, чем за тот же период прошлого года.