Для ВС Азербайджана учреждается орден «За отвагу»

2017-11-06 12:03 | www.apa.az | 4

В Азербайджане учреждается орден «За отвагу». Награда предназначена для военнослужащих всех видов и родов войск Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, соответствующий законопроект представлен президентом Азербайджана Милли Меджлису.

Согласно документу, орден «За отвагу» будет вручаться военнослужащим Вооруженных Сил Азербайджанской Республики за следующие заслуги:

-За высокопрофессиональное руководство воинской частью или соединением при боевых операциях, в результате которых от врага освобождены важная или стратегическая территория, населенный пункт, район или город;

- За особые заслуги в обеспечении независимости, территориальной целостности и безопасности Азербайджанской Республики;

-За особые заслуги, проявленные при спасении людей в чрезвычайных ситуациях или экстремальных условиях;

- За особые заслуги в обеспечении безопасности государственной границы и другие заслуги такого рода;

В законопроекте говорится, что орден «За отвагу» имеет три степени, высшей из которых является первая степень.

Документ будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса, намеченного на 14 ноября.