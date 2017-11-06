В этом году у 92 желающих вступить в брак обнаружен СПИД

2017-11-06 12:15 | www.apa.az | 4

С момента внедрения в Азербайджане обязательного медицинского обследования лиц, желающих вступить в брак, до конца октября текущего года были обследованы 344 729 человек.

Как сообщила АПА директор научно-исследовательском института гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения Азербайджана Зохра Алимирзоева, среди числа лиц, прошедших медицинское обследование за период 1 июня 2015 г.- 31 октября 2017 г, 23 652 человека оказались носителями талассемии, у 1288 был обнаружен сифилис, у 255 человек – СПИД. Число пар – носителей талассемии составило 125.

По словам директора, медицинское обследование в 2017 году прошли 116 435 желающих заключить брак. Было установлено, что 13 469 из них являлись носителями талассемии, у 404 был выявлен сифилис, у 92-х СПИД.

З.Алимирзоева отметила, что в октябре было обследовано 11 328 человек. Было установлено, что 300 среди них являются носителями талассемии, 26 больны сифилисом, у 8 человек обнаружен СПИД. Также выявлено, что 8 пар являются носителями талассемии.