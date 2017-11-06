"Слепое" прослушивание азербайджанского певца на O Ses Türkiye (ВИДЕО)

2017-11-06 13:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - На турецком телеканале TV8 продолжаются "слепые" прослушивания нового сезона вокального шоу O Ses Türkiye (аналог международного вокального шоу The Voice), сообщает Trend Life.

В жюри входят Мурат Боз, Йылдыз Тильбе, Хадисе, Гёкхан Озогуз.

В ходе очередных прослушиваний выступил участник из Азербайджана Кямран Ариф, который исполнил композицию "Sadem". На голос певца повернулась Йылдыз Тильбе, в чьей команде Кямран и продолжит участие в шоу.

Напомним, что ранее успешно "слепые" прослушивания прошли участники из Азербайджана - Пярвин Сафаров, Адиль Бахышлы, Айнура Ширинова, Назрин Эфендизаде и Айла Рай.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)