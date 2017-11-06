Международный аэропорт «Ташкент» объявляет конкурс

2017-11-06 13:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Международный аэропорт "Ташкент" имени Ислама Каримова" объявило открытый конкурс на приобретение видеокамеры марки Q6054 Mk II PTZ в количестве трех единиц, и видеокамеры марки Q6054-E Mk II PTZ – одна единица.

Контрактные условия:

Условия платежа: 30 процентов предоплата в течение 20-25 дней со дня вступления контракта в силу; 70 процентов в течение 15-20 дней по факту поставки товара и оформления груза в режим импорт 40 (свободное обращение).

Валюта платежа: доллар США, евро, российский рубль, узбекский сум.

Условия поставки товара: СIР, DAP – Ташкент (согласно инкотермс 2010).

Срок поставки товара: по возможности сжатый, но не более 60-80 дней со дня проведения авансового 30 процентного платежа.

Конкурсные условия:

В конкурсе могут принять участие как иностранные фирмы и организации, так и отечественные производители (поставщики), выполнившие предъявляемые условия для участия в нем, имеющие опыт поставки соответствующих объемов закупаемой на конкурсной основе продукции. Победитель конкурса должен обеспечить сохранение стоимости контракта в течение 12 месяцев со дня объявления его победителем.

К участию в конкурсе не допускаются организации и фирмы, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не представившие в установленный срок все необходимые документы, ненадлежащим образом исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным договорам. Также учрежденные менее чем за 6 месяцев до объявления конкурса, находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиками, не отвечающие требованиям конкурсной комиссии по коммерческим и финансовым показателям.

Конкурсные предложения принимаются по адресу: Узбекистан 100167, город Ташкент, Аэропорт ГА, улица Кумарик

На имя директора Хакимова Б.И.

Телефон: (99871)140-28-88, Факс (99871) 140-28-00.

Дополнительную информацию для участников конкурса можно получить по следующим контактам:

Тел/факс: (99871) 255-46-59 мобильный телефон: (99898) 363-22-53

E-mail: Оmts.tas@uzairways.com

Срок приема коммерческих предложений для участия в конкурсе – до 16.00 10 ноября 2017 года включительно.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)