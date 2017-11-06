В Баку будет проведена конференция глав МИД стран-участниц Стамбульского процесса

2017-11-06 12:17 | www.apa.az | 4

С 30 ноября по 1 декабря 2017 года в Баку в рамках конференции «Сердце Азии - Стамбульский процесс» будет проведена 7-я конференция министров иностранных дел на тему «Безопасность и экономические связи в регионе Сердце Азии».

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в работе 7-й конференции примут участие страны-участницы Стамбульского процесса, государства, поддерживающие данный процесс, а также международные организации.

Перед конференцией министров 30 ноября будет проведено заседание высокопоставленных лиц.

«Сердце Азии - Стамбульский процесс» - это важная региональная платформа для пропаганды в регионе стабильности, мира и процветания, тесного регионального сотрудничества и политического диалога в направлении расширения связей Афганистана со всем регионом.

В Стамбульском процессе – «Сердце Азии» участие примут Афганистан, Азербайджан, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, ОАЭ и ООН.

Очередное заседание региональной технической группы проекта мероприятий по выстраиванию доверия в сфере региональной инфраструктуры пройдет в Баку 27 ноября.