В Ленкоране перевернулся автомобиль

2017-11-06 10:36 | www.oxu.az | 3

В Ленкоранском районе перевернулся автомобиль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на участке магистрали Алят-Астара, пролегающем по территории села Гейшабан.

Водитель Mitsubishi-pikap с государственным регистрационным номерным знаком 90-MV-061 потерял управление, и автомобиль, выехав с дороги, перевернулся.

В результате жители Уджарского района 28-летний Сабир Шукюр оглу Солтанов и Агамир Миргашим оглу Мовсумов получили различные телесные повреждения, они были доставлены в Ленкоранскую центральную районную больницу.

Причиной аварии стало управление автомобилем на высокой скорости во время моросящего дождя.

А.М.

