Темпы роста ВВП Узбекистана увеличились

2017-11-06 14:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В январе–сентябре 2017 года, по предварительным данным, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистан составил в текущих ценах 170,07 триллиона сумов. Об этом говорится в квартальном отчете Госкомитета по статистике Узбекистана.

Темпы роста ВВП по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составили 5,3 процента, отмечает Госкомстат.

Основными факторами роста ВВП явились темпы роста основных отраслей экономики, таких так сельское, лесное и рыбное хозяйство – 3,5 процента (доля в структуре ВВП – 16,9 процента), промышленность – 4,1 процента (25 процентов), строительство – 5,3 процента (7,4 процента), торговля, услуги по проживанию и питанию – 6,5 процента (11,6 процента), перевозка и хранение, информация и связь – 7,3 процента (13,1 процента) и прочие отрасли услуг – 6 процентов (26 процентов).

Доля услуг в структуре ВВП в январе-сентябре 2017 года составила 50,7 процента, что на 0,6 процентных пункта меньше, чем в январе-сентябре 2016 года (51,3 процента). В том числе доля перевозки и хранения, информации и связи снизилась на 0,6 процентных пункта и составила 13,1 процента в отчетном периоде.

Доля торговли, услуг по проживанию и питанию выросла на 0,5 процентных пункта и составила 11,6 процента, прочих отраслей услуг уменьшалась с 26,5 процента в январе-сентябре 2016 года до 26 процентов в январе-сентябре 2017 года.

В структуре ВВП по формам собственности 80,3 процента от общего объема приходится на негосударственный сектор экономики, 19,7 процента – на государственный сектор.

По доле ВРП (валовой региональный продукт) в формировании ВВП республики с показателем в 15,5 процента лидирует город Ташкент, Ташкентская и Самаркандская области занимают последующие места с показателями 10,8 процента и 7,2 процента соответственно.

Официальный курс на 6 ноября составляет 8078.12 UZS /USD.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)