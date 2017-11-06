Билеты «Формулы-1» поступили в продажу

2017-11-06 12:42 | www.apa.az | 3

Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана «Формула-1» 2018-го года.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», с 6-го ноября по 31-ое декабря и зарубежные, и местные любители автоспорта смогут приобрести билеты с 20-процентной скидкой.

Кроме того, исключительно для местных жителей установлена и дополнительная 25-процентная скидка. К категории местных жителей относятся все граждане Азербайджана, имеющие удостоверение личности и иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание в стране.

Предварительная кампания скидок распространяется только на места на трибунах и на 4-дневные билеты на 26-29-ое апреля. На каждой трибуне выделено ограниченное количество мест для этой кампании. Она распространяется и на 4-дневные билеты, предусмотренные для малолетних. К категории малолетних относятся лица, которым в конце недели соревнований будет от 2 до 16 лет.

Билеты для малолетних продаются не отдельно, а только с билетами для взрослых. К категории взрослых относятся лица, которые перед началом соревнований будут старше 16 лет и каждый человек, относящийся к этой категории кроме себя может приобрести максимум 2 билета для малолетних. Наряду с малолетними в дни соревнований могут пройти на объект гонок, предъявив удостоверение личности и местные жители, воспользовавшиеся 25-процентной скидкой.

В период кампании предварительных скидок цены на 4-дневные билеты для местных жителей на трибуны в зависимости от трибун колеблются в пределах 160-600 манатов. Для малолетних эти цены составляют соответственно 120-420 манатов. Перед началом этой кампании в дополнение к 4-дневным билетам можно будет приобрести и однодневные билеты на стоячие зоны. Однодневный билет в эти зоны стоит на пятницу 60 манатов, на субботу 100 манатов и на воскресенье 150 манатов.

С 1-го января 2018-го года продажа билетов по полной цене будет производиться только для иностранных граждан, а 25-процентная скидка, предусмотренная для местных жителей, сохранится. Кроме того, с первого дня 2018-го года в продажу поступят новые виды билетов.