В Азербайджане ожидаются ливни, пойдет снег, температура понизится на 4-6 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-11-06 12:50 | www.apa.az | 3

7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Утром и вечером в некоторых местах полуострова возможна изморось. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха составит ночью 9-13, днем 16-19 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана днем осадков не ожидается. Вечером и ночью ожидаются небольшие дожди, утром местами туман. Температура воздуха составит ночью 5-10, днем 17-22 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 9-14 градусов.

С 8 ноября до вечера 10 ноября, начиная с западных районов, погода ухудшится, пойдут дожди. В некоторых местах осадки будут интенсивнее, ожидаются ливни, в горах снег. Подует временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха понизится на 4-6 градусов. Возможно повышение уровня воды в реках.