6-летний Руслан Сафаров вновь поразил математическими способностями – ВИДЕО

2017-11-06 10:46 | www.oxu.az | 4

Герои проекта «Удивительные люди», второй сезон которого недавно стартовал на канале «Россия 1», поражают воображение, сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Они способны на все: их талант – за гранью возможного, уникальные способности участников шоу заставляют зрителя поверить в то, что для человеческого разума предела не существует.

Одним из участников проекта стал 6-летний Руслан Сафаров из азербайджанского города Гусар, дошедший до финала шоу, в котором вновь поразил телезрителей и членов жюри своими уникальными математическими способностями.

В финале Р.Сафарову, которого называют «мальчик-калькулятор», нужно было решить еще более сложные примеры, чем в предыдущий раз – примеры были записаны на фигурах игры «тетрис» и пока экран не заполнился фигурами, маленький гений из Азербайджана должен был назвать ответ. С поставленной задачей 6-летний математик справился на отлично.

Отметим, что победителем проекта «Удивительные люди» стал 23-летний спидкубер Роман Страхов.

A.C.

