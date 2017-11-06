Николай Трубач стал звездным гостем "Супердискотеки 80-90-х" в Баку (ВИДЕО)

2017-11-06 14:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Украины, популярный певец и композитор Николай Трубач выступит в Баку 23 ноября на "Супердискотеке 80-90-х", сообщает Trend Life. Артист, прославившийся своими композициями "Женская любовь", "Лодочка, плыви", "Пять минут", а также дуэтом с Борисом Моисеевым "Щелкунчик" и "Голубая луна", представит свои хиты и новые песни.

Напомним, что 23 ноября в 20.00 на сцене Elektra Events Hall пройдет большой ретро-фестиваль "Супердискотека 80-90-х", который соберёт яркое созвездие популярных артистов той эпохи.

Среди участников праздничного вечера - группа "Ласковый май", Влад Сташевский, группа "Hi-Fi", Гарик Богомазов из группы "Отпетые мошенники", Николай Трубач, Сергей Беликов и другие. Все артисты представят самые любимые зрителями песни из своего репертуара в сопровождении шоу-балета "NERO", который подготовил эксклюзивные танцевальные номера специально для этого мероприятия. По причине участия на фестивале большого количества звёзд, концертная программа продлится около 4 часов, после чего на сцену выйдет популярный Dj Wave, который представит эксклюзивный микс "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады". Лазерное шоу, тёплая атмосфера ностальгии, любимые хиты 80-90-х в исполнении кумиров нашей юности - такое мероприятие в Баку ждали давно.

Официальная страница мероприятия - https://www.facebook.com/events/260498257769111/

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте www.iticket.az.

Справки по телефону (051) 303-35-40

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(Автор: Вугар Иманов)