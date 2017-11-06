В ЮНЕСКО отметят 100-летие композитора Гара Гараева и Бакинского госуниверситета

2017-11-06 14:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже принят список юбилеев, которые будут отмечены в 2018-2019 годах, говорится в сообщении министерства культуры и туризма, распространенном в понедельник.

Для включения в этот список, представленный Исполнительным советом ЮНЕСКО, странами-членами были выдвинуты 48 предложений. Азербайджаном было предложено проведение 100-летних юбилеев гениального композитора Гара Гараева и Бакинского государственного университета (БГУ).

Таким образом, в 2018 году в Париже при поддержке ЮНЕСКО будет отмечено 100-летие Гара Гараева, а в 2019 году – 100-летний юбилей БГУ.

Также Азербайджан поддержал предложение Ирана о проведении 850-летнего юбилея начала творческой деятельности великого поэта и философа Востока азербайджанского происхождения Шихабеддина Яхъи Сухраварди.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)