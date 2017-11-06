Арестован еще один человек, задержанный во время нейтрализации «Годжи»

2017-11-06 13:37 | www.apa.az | 6

В Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа в отношении Анара Аскерова, который был ранен во время операции по нейтрализации криминального авторитета по прозвищу «Годжа» Этибара Мамедова.

Как сообщает АПА, решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Отметим, в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий по поимке сбежавшего из под надзора конвоя во время этапирования в город Баку 23 октября 2017 года обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях ранее неоднократно судимого Этибара Мамедова было установлено, что он скрыватся в доме своего знакомого Ильгара Азимова в Гаджигабульском районе.

В ходе расследования было установлено, что 1 ноября примерно в 23:00 Этибар Мамедов и Ильгар Азимов вместе с жителями столицы Анаром Аскеровым и Шахмаром Бейализаде ехали на автомобиле И. Азимова по дороге Баку-Алят. С целью их поимки была проведена специальная операция.

Но эти лица не подчинились законному требованию сотрудников полиции остановить транспортное средство на посту, совершили наезд на сотрудников правоохранительных органов и пытались сбежать, отстреливаясь из огнестрельного оружия.

В результате ответных мер, предпринятых оперативной группой с применением табельного оружия в установленном законом порядке, Этибар Мамедов и Ильгар Азимов получили ранения. Они скончались по пути в медицинское учреждение. Другой раненый Анар Аскеров был госпитализирован, не получивший каких-либо ранений Шахмар Бейализаде - задержан.

Решением Насиминского районного суда в отношении Шахмара Бейализаде была избрана мера пресечения в виде ареста.