В закон «Об автомобильных дорогах» планируется внести поправку

2017-11-06 13:38 | www.apa.az | 6

Подготовлен законопроект о внесении поправок в закон «Об автомобильных дорогах».

Как передает АПА-Экономикс, законопроект подготовлен с целью уточнения сферы охвата дорог, которые подпадают под принцип внедрения платных услуг (автомагистрали, определяемые соответствующими исполнительными органами, дороги общего пользования, находящиеся в ведении муниципалитетов, частные дороги), а также регулирования вопросов, связанных с созданием платных дорог.

Другие юридические и организационные вопросы, связанные со строительством платных автодорог (порядок использования дороги в качестве платной, размер оплаты за каждое транспортное средство и пр.), будут утверждены соответствующим органом исполнительной власти после вступления закона в силу.