В Баку состоится концерт вокальных дуэтов "Dansons!" - впервые будут представлены …

2017-11-06 14:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии имени Шовкет Мамедовой при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, 23 ноября в 19.00, состоится концерт вокальных дуэтов “Dansons!”(Приглашение к танцу), сообщает Trend Life.

В концерте с участием заслуженных артистов Фариды Мамедовой (сопрано), Сабины Асадовой (меццо-сопрано), Илахи Садыхзаде (фортепиано), а также Элины Алиевой (скрипка) прозвучат произведения французских, итальянских и испанских композиторов, большинство из которых бакинская публика услышит впервые.

Программа пронизана зажигательными ритмами болеро, тарантеллы в сопровождении яркого видеоряда.

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(Автор: Вугар Иманов)