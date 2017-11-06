Внешнеторговый оборот Узбекистана возрос

2017-11-06 14:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре 2017 года составил более 19,95 миллиарда долларов США. Об этом говорится в квартальном отчете Госкомитета по статистике.

По сравнению с тем же периодом 2016 года рост составил 16,7 процента.

Экспорт Узбекистана в январе-сентябре составил более 10,36 миллиарда долларов (+25,6 процента), а импорт - 9,59 миллиарда долларов (+8,4 процента). Положительное сальдо внешней торговли составило 767,7 миллиона долларов, в том числе со странами СНГ – 715,8 миллиона долларов и с другими странами – 51,9 миллиона долларов.

Внешнеторговые операции резидентов республики в основном осуществляются со странами Азии (45,7 процента от общего объема товарооборота), Европы (44,2 процента) и Америки (2,6 процента), на долю которых приходится 92,5 процента от общего объема товарооборота.

Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Украина, Таджикистан, на долю которых приходится 28,6 процента внешнеторгового оборота. Среди других стран значатся Китай, Турция, Республика Корея, Германия, Афганистан, Бразилия, Индия, Латвия, Иран, Франция, Литва, США, Италия на долю которых приходится 40,4 процента всего внешнеторгового оборота.

Официальный курс на 6 ноября составляет 8078.12 UZS /USD.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)