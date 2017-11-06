Главы муниципалитетов из Турции посетили Джоджуг Марджанлы

2017-11-06 14:35 | www.apa.az | 6

Руководители муниципалитетов 13 городов и районов Турции совершили поездку в село Джоджуг Марджанлы Джабраилского района Азербайджана.

Как сообщает карабахское бюро АПА, сначала делегация из Турции посетила мемориал павшим в апрельских боях 2016 года азербайджанским военнослужащим, установленный в поселке Горадиз Физулинского района.

Затем главы муниципалитетов побывали в средней школе села Джоджуг Марджанлы, где состоялась их встреча со школьниками. Гости из Турции вручили подарки ученикам школы.

В ходе визита подписан протокол между муниципалитетами Гара Исалы турецкого вилайета Адана и Джоджуг Марджанлы.