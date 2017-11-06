Отменяются наказание водителя за разговор и ограничение на ремонт поврежденных автомобилей

2017-11-06 14:52 | www.apa.az | 6

В Азербайджане вносятся изменения в статью о нарушении правил содержания транспортных средств. Санкция за разговор, который может отвлечь водителя от управления транспортным средством, и ограничение на ремонт поврежденных автомобилей без разрешения соответствующего органа исполнительной власти отменяются.

Как сообщает АПА, в связи с этим отменяются статья 342.1.2 (за разговор, который может отвлечь водителя от управления транспортным средством) Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, а также наказание в виде штрафа 250 манатов за прием на ремонт поврежденного транспортного средства без разрешения соответствующего органа исполнительной власти (пункт 2 статьи 345).

В проекте говорится, что согласно практике, 2 пункт статьи 345, который предлагают отменить, не применяется.

В то же время, так как необходимости в применении этого пункта нет, то предлагается отменить его.

«Развитие в последнее время материально-технической базы и электронных информационных систем МВД позволяют установить любое нарушение закона. Поэтому необходимости в получении разрешения соответствующего органа исполнительной власти при приеме на ремонт поврежденных транспортных средств нет», - отмечено в проекте.

Проект будет вынесен на обсуждение 14 ноября на пленарном заседании Милли Меджлиса.