В пригороде Бишкека застрелили брата экс-генпрокурора Киргизии

2017-11-06 10:55 | www.oxu.az | 6

Брат экс-генпрокурора Киргизии, депутата парламента от оппозиции Аиды Саляновой застрелен в своем доме в пригороде Бишкека, сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Киргизии.

По данным МВД, преступление было совершено около часа ночи в понедельник в селе Кок-Джар в пригороде Бишкека.

"В ночь на 6 ноября примерно в 01.30 несколько неизвестных лиц в масках проникли в дом Улана Салянова. Они произвели два выстрела из огнестрельного оружия в 42-летнего Улана Салянова, после чего скрылись с места происшествия", - сообщает пресс-служба.

Позднее младший брат экс-генпрокурора от полученных ран скончался в больнице. В МВД отметили, что "в момент совершения преступления в доме находились хозяин дома, его супруга и сын 2000 года рождения".

В МВД отметили, что не рассматривают версии "политического характера" в данном убийстве.

В настоящее время правоохранительными органами Киргизии создана следственно-оперативная группа, расследование проводит Следственная служба МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Экс-генпрокурор Аида Салянова после отставки была избрана в парламент страны от оппозиционной партии "Ата-Мекен", она неоднократно подвергала критике действующую власть.

Н.Г.