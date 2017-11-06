Строительство нового административного здания обошлось SOCAR более чем в $414 млн

2017-11-06 14:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Доля генподрядчика строительства нового административного здания азербайджанской госкомпании SOCAR, открытого в прошлом году, компании Tekfen согласно контракту составляет около 414,24 миллиона долларов, говорится в отчете Tekfen по итогам трех кварталов 2017 года.

Согласно отчету, контракт по строительству выполнен на 99,2 процента. Оставшиеся работы оцениваются почти в 3,29 миллиона долларов.

Что касается других проектов, в которых Tekfen является подрядчиком, то на первое октября доля компании в контракте на расширение Сангачальского терминала в рамках проекта "Шах Дениз-2" составляет около 480,32 миллиона долларов, а объем оставшихся работ оценивается в 42,56 миллиона долларов. Доля Tekfen в контракте на строительство платформ в рамках "Шах Дениз-2" составила 315,81 миллиона долларов.

Согласно отчету, стоимость строительства нового здания министерства по налогам Азербайджана составляет 94 миллиона долларов. На сегодняшний день контракт выполнен на 6,5 процента, а завершить его планируется до 31 августа 2018 года. Проекты компании Azfen, составляющей с Tekfen альянс, которые учитываются отдельно, оцениваются почти в 787,84 миллиона долларов, а реализованы они на 89 процентов.

В целом, объем оставшихся в Азербайджане работ в портфеле компании оценивается в 222,27 миллиона долларов.

По азербайджанским проектам в Турции, где Tekfen является подрядчиком, объем оставшихся работ оценивается в 495,12 миллиона долларов.

В частности, в контракте по работам по техническому обслуживанию и модернизации трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан доля Tekfen составляет более 95 миллионов долларов. До завершения контракта, запланированного на 15 декабря 2017 года, предполагается осуществить работы на сумму около 2,6 миллиона долларов.

Работы по лоту-3 проекта строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP), согласно отчету, планируется завершить 25 декабря 2017 года. На первое октября контракт стоимостью 589,86 миллиона долларов был выполнен на 83 процента. Строительство двух компрессорных и четырех измерительных станций трубопровода, стоимостью 461,49 миллиона долларов, выполнено на 32,8 процента и завершится до 31 мая 2019 года. Контракт на строительство офиса для управления TANAP стоимостью 1,38 миллиона долларов пока не начал выполняться.

Подряд Tekfen по строительным работам на НПЗ Star SOCAR ценой 155 миллионов долларов, завершен на 47,8 процента. Объем оставшихся здесь работ составляет 80,95 миллиона долларов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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