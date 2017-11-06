Экспорт казахстанских товаров увеличился на $8,3 млрд

2017-11-06 14:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Экспорт казахстанских товаров в январе-сентябре составил 35,1 миллиарда долларов, увеличившись на 31,1 процента, или 8,3 миллиарда долларов относительно показателя за аналогичный период прошлого года, передает в понедельник пресс-служба Национального банка.

По информации финрегулятора, при этом стоимость экспорта нефти и газового конденсата выросла на 36,6 процента, экспорт черных и цветных металлов - на 59,1 процента и 20,9 процента соответственно.

По предварительной оценке, счет текущих операций Казахстана в январе-сентябре 2017 года сложился с отрицательным сальдо в 5 миллиардов долларов, что на 16,4 процента меньше дефицита текущего счета, полученного в аналогичном периоде 2016 года.

Импорт товаров составил 23,1 миллиарда долларов, увеличившись на 15,6 процента. Прирост импорта произошел по всем группам основной товарной номенклатуры. Как поясняется, наибольшее увеличение произошло по ввозу потребительских непродовольственных товаров и товаров промежуточного промышленного потребления.

В результате положительное сальдо торгового баланса выросло на 77 процентов и составило 12 миллиардов долларов. Отрицательное сальдо баланса инвестиционных доходов за январь-сентябрь этого года составило 12,3 миллиарда долларов вследствие роста выплат доходов иностранным прямым инвесторам в 1,5 раза.

Более половины этих доходов было инвестировано иностранными прямыми инвесторами в дочерние предприятия в Казахстане.

Чистый приток капитала по финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального банка РК), по предварительным данным, составил 6,6 миллиарда долларов.

По прямым иностранным инвестициям (ПИИ) чистый приток капитала составил 3,3 миллиарда долларов. Значительные платежи по погашению межфирменной задолженности перед аффилированными лицами, произведенные казахстанскими предприятиями в третьем квартале текущего года, способствовали сокращению чистого притока ПИИ, отмечается в материале.

По портфельным инвестициям чистый приток капитала составил 8,4 миллиарда долларов за счет снижения размещенных в иностранные ценные бумаги активов резидентов, а также выпуска небанковским сектором еврооблигаций на международных рынках капитала. Отток финансовых ресурсов из страны по другим инвестициям связан преимущественно с ростом краткосрочных активов резидентов на зарубежных счетах. Резервные активы (без учета активов Национального фонда РК) по состоянию на 1 октября 2017 года оценивались в 32,2 миллиарда долларов США (29,5 миллиарда долларов на начало года).

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)