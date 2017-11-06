Еще один азербайджанец умер во время паломничества в Ираке

2017-11-06 15:02 | www.apa.az | 4

Известный азербайджанский продюсер умер во время паломничества в иракском городе Наджаф.

Как сообщает АПА, житель Гейчайского района Агакишиев Фикрет Абдулхалиг оглу 1972 г.р., скончался вчера от сердечного приступа.

С согласия членов семьи, Агакишиев был похоронен ночью на Вади-ас-Салам - самом большом кладбищем в мире.

Фикрет Агакишиев был известен как у себя на родине, так и в Баку. Долгие годы он являлся продюсером популярных исполнителей, также работал шоуменом.

Отметим, что 4 ноября во время паломничества в Ираке умер житель Ярдымлинского района Азербайджана Рауф Габуллах оглу Мусаев.