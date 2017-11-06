Генконсул: Азербайджанская модель толерантности будет применяться и в других странах мира – ФОТО

2017-11-06 11:07 | www.oxu.az | 3

"Азербайджанская модель межнационального и межрелигиозного мира, гармонии, взаимопонимания и толерантности будет применяться и в других странах мира".

Как сообщили Oxu.Az в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, об этом говорится в статье генконсула Насими Агаева в журнале Forum.

В статье, дополненной красочными фотографиями Баку и других красивых мест Азербайджана, дается широкая информация о традициях мультикультурализма и толерантности нашей страны, отмечается, что в Азербайджане мусульмане, евреи и христиане живут мирно.

Н.О.

