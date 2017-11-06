Арестован военный комиссар Госслужбы по мобилизации – ОБНОВЛЕНО

2017-11-06 11:15 | www.oxu.az | 5

Стали известны новые факты ареста внука известного предпринимателя Замана Искендерова, начальника Астаринского районного отдела Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Кенана Искендерова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ölkə.az, 4 ноября 2017 года суд избрал в отношении военного комиссара Астаринского района Кенана Искендерова меру пресечения в виде 3 месяцев ареста.

К.Искендеров был арестован в результате расследования Службы госбезопасности. Он обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса.

09:58

Арестован внук известного бизнесмена Замана Искендерова - Кенан Искендеров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, несколько дней назад К.Искендеров был задержан сотрудниками правоохранительных органов. К.Искендеров, обвиняемый по нескольким статьям, занимает должность начальника Астаринского районного отдела Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу.

Задержанный также приходится сыном бывшему заместителю министра образования Искендеру Искендерову.

A.M.

