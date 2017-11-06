UNCTAD поможет Азербайджану модернизировать двусторонние инвестсоглашения (Эксклюзив)

2017-11-06 14:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) и Азербайджан приступают к следующему шагу модернизации законодательной базы страны по двусторонним инвестиционным соглашениям, сказал Trend глава отдела инвестиционной политики UNCTAD Йорг Вебер (Jörg Weber).

По словам Вебера, UNCTAD и Азербайджан уже проделали большую работу в рамках модернизации двусторонних инвестиционных соглашений. На сегодня Азербайджан имеет свыше 50 подобных соглашений, подписанных с различными странами, от России до Объединенных Арабских Эмиратов.

В работе с инвестиционными соглашениями, считает Вебер, очень важно, чтобы они соответствовали стратегии развития страны. В этом контексте, добавил собеседник агентства, UNCTAD хочет помочь Азербайджану согласовать международные обязательства с национальной политикой.

"Большим вызовом для Азербайджана является не только выполнение международных обязательств, но и необходимость сделать так, чтобы эти обязательства не противоречили стратегии развития страны", - сказал глава отдела.

В качестве примера Вебер привел сферу сельского хозяйства, которая является одним из приоритетных направлений развития экономики на фоне падения стоимости нефти. "[При подготовке инвестиционных соглашений] Необходимо учитывать в каких сферах страна имеет конкурентное преимущество. Двусторонние инвестиционные соглашения должны быть достаточно гибкими, чтобы позволить стране развиваться в том направлении, в котором она хочет", - сказал глава отдела.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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