Начальник Генштаба ВС РФ и главком Сухопутных войск посетят Японию до конца года

2017-11-06 14:42 | www.trend.az | 6

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков посетят Японию до конца года. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин, передает ТАСС.

"До конца года Японию должны посетить начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков", - сказал он в интервью "Газете".

По словам замминистра, положительные тенденции во взаимодействии с Японией наметились по итогам встреч Владимира Путина и Синдзо Абэ. "В этом году после длительного перерыва возобновлено проведение диалога в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны. Встреча прошла в марте в Токио", - напомнил Фомин.