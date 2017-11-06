В Азербайджане локализуют персональные данные пользователей Facebook

2017-11-06 11:18 | www.oxu.az | 4

ООО Azintelecom ведет работы над созданием резервного центра обработки данных, что в перспективе позволит локализовать персональные данные пользователей Facebook на территории страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, географическое резервирование данных позволит вдвойне обезопасить персональные данные пользователей.

Согласно данным Internet World Stats за 2016 год, в Азербайджане начитывается порядка 1,8 миллиона пользователей социальной сети Facebook. Уровень проникновения Facebook среди интернет-пользователей в Азербайджане составляет 18,2 процента.

Компания Delta Telecom также рассматривает установку CDN-серверов Facebook в своем DATA-центре. Как сказали ранее в компании, процесс инсталляции серверов может быть ускорен, если потребление интернет-трафика в Азербайджане значительно увеличится.

Facebook ранее подтвердила, что DATA-центр Delta Telecom является идеальным местом для размещения CDN-серверов, и он способен усилить доставку контента социальной сети в соседние страны - Грузию и Иран, Ирак, Афганистан и др.

Преимущество установки CDN-сервера Facebook в Азербайджане заключается в том, что пользователи социальной сети в стране и других государствах региона получат быстрый и качественный доступ к контенту Facebook.

В настоящее время в DATA-центре компании установлены серверные платформы Google, которые обеспечивают качественный доступ азербайджанских пользователей к сервисам Google, так как результаты обрабатываются с большей скоростью.

Серверы имеют пропускную способность в 10 гигабит, что полностью позволит покрыть потребности внутреннего сегмента AzNET, если потребление интернет-трафика увеличится в разы.

А.М.

