МО РФ заявило, что наступление армии Сирии вдоль Евфрата завершит разгром террористов

2017-11-06 14:44 | www.trend.az | 5

Наступление сирийских войск в долине Евфрата приведет уничтожению последней группировки террористов в этой стране. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин, передает ТАСС.

"Сегодня остается лишь завершить наступление на юго-востоке Сирии вдоль реки Евфрат. Здесь сейчас идут активные действия. Террористы еще сопротивляются, но их участь предрешена", - сказал он в интервью интернет-изданию "Газета.ru".

Замминистра добавил, что в этой связи "теперь на повестку дня становятся вопросы постконфликтного урегулирования, восстановления разрушенной инфраструктуры и оказания необходимого гуманитарного содействия населению".

Фомин добавил, что российский Центр по примирению враждующих сторон (дислоцирован на авиабазе Хмеймим, открыт филиал в Дейр-эз-Зоре - прим. ТАСС) хорошо решает эти задачи как самостоятельно, так и во взаимодействии с международными организациями.

"Народ устал от войны"

Власти Сирии и оппозиционные силы поддерживают проведение Конгресса сирийского национального диалога, также отметил Фомин.

По его словам, наиболее приемлемой формой политического урегулирования в Сирии после разгрома террористов является проведение общесирийского форума - Конгресса сирийского национального диалога. "На эту идею положительно отреагировал президент Башар Асад. Оппозиционеры также видят положительную перспективу в данном процессе", - сказал он в интервью "Газете".

Замминистра пояснил, что "народ устал от войны, жители Сирии хотят вернуться к мирной жизни". "Боевые действия практически подошли к концу. Конгресс позволит представителям всех групп сирийского общества самостоятельно выбрать единый путь к дальнейшему развитию государства", - добавил он.

Фомин рассказал, что конгресс должен подтвердить приверженность единству, независимости, территориальной целостности и нефракционному характеру Сирии, создать условия для политических преобразований в стране. Ожидается, что на нем также обсудят будущее сирийской конституции и будет запущена работа над ней.

"Предполагается, что на форуме будут представлены все группы сирийского общества: национальные объединения и конфессии, племенные и политические образования, оппозиционные движения", - отметил замминистра.

31 октября в МИД РФ проинформировали, что к участию в Конгрессе сирийского национального диалога приглашены представители 33 организаций, в том числе группы оппозиции, которые базируются в Дамаске, Каире, Эр- Рияде, Стамбуле, Париже, Женеве и Мадриде. Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, форум нацелен на расширение круга участников урегулирования за счет проживающих на территории страны представителей племен, этнических и конфессиональных групп. От участия в сочинской встрече отказались два ключевых объединения сирийской оппозиции, базирующиеся за пределами страны: Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии и Высший комитет по переговорам ("эр-риядская" группа), который участвует в дискуссиях под эгидой ООН в Женеве.