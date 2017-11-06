100-летие Тофига Гулиева отметят в Баку

2017-11-06 14:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) в Баку 8 ноября состоится научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения видного азербайджанского композитора, народного артиста Тофига Гулиева, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Также в рамках мероприятия будет представлена концертная программа, в которой прозвучат сочинения композитора.

Тофиг Гулиев - композитор, пианист, дирижёр, народный артист Азербайджана. Родился 7 ноября 1917 года в Баку. Удивительные музыкальные способности привели его в 12-летнем возрасте в школу при Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), а в 1934 году он поступил в Консерваторию. Тофиг Гулиев также учился в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Деятельность Тофига Гулиева как фольклориста, начавшаяся в 30-е годы прошлого столетия, имела огромное значение для музыкально-общественной жизни Азербайджана. Тофиг Гулиев был одной из тех творческих личностей, которые сыграли заметную роль в развитии и популяризации азербайджанского фольклора. Он в числе первых композиторов Азербайджана осуществил нотную запись мугамов. Является автором фортепианных и симфонических произведений, лирических композиций, музыкальных комедий, музыки к известным кинофильмам и спектаклям.

Тофиг Гулиев был руководителем первого азербайджанского джазового оркестра, директором Азербайджанской государственной филармонии, профессором Бакинской музыкальной академии, председателем Союза композиторов Азербайджана, участником многих международных конференций, фестивалей, праздников искусств.

Является автором музыки к фильмам "Встреча" (1955), "Любимая песня" (1955), "Мачеха" (1958), "Телефонистка" (1962), "Насими" (1974), "Дервиш взрывает Париж" (1976), "Лев ушел из дома" (1977), "Цена счастья" (1977),"Свекровь" (1978), "Здесь тебя не встретит рай" (1982), "Воспоминание о гранатовом дереве" (1984), "Вне" (1991). Его неповторимые песни, незабываемая музыка ко многим кинофильмам составляют золотой фонд нашей музыкальной культуры.

Тофиг Гулиев скончался 4 октября 2000 года после продолжительной болезни. Похоронен в Аллее почётного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)