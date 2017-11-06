Стало известно, какое наказание грозит сыну президента Nurgün Holdinq

2017-11-06 11:30 | www.oxu.az | 4

Сегодня на улице Рашида Бейбутова пассажир автомобиля марки Infinity с государственным номерным знаком 90-AN-949, сын президента Nurgün HoldinqНурхан Нуру оглы Алиев оскорбил сотрудников ДПС, которые параллельно двигались по этой дороге.

Заподозрив водителя в нетрезвом состоянии, сотрудники ДПС отдали приказ остановится, однако водитель иномарки лишь только со второго раза подчинился приказу сотрудников ДПС. После этого Нурхан Алиев, выйдя из машины, нанес удар по лицу младшего сержанта Санана Ализаде. Далее пассажир и водитель оскорбили другого сотрудника ДПС, после чего на место были вызваны сотрудники пост-патрульной службы.

В ходе проверки было выявлено, что автомобиль принадлежит группе компаний Nurgün Holdinq, а у водителя и пассажира не было прав для управления автомобилем в соответствии с законодательством. Оба дебошира за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов были доставлены в 22-е отделение полиции Управления полиции Насиминского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ölkə.az, правозащитник Вугар Сафарли заявил, что действия водителя являются незаконными:

«В любом случае соответствующие органы дадут справедливую оценку произошедшему. Наряду с этим хочу отметить, что согласно статье 315 Уголовного кодекса, применение насилия, сопротивление с применением насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

A.M.

