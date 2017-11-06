Эрбиль готов восстановить отношения с Турцией и Ираном

2017-11-06 15:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Курдской автономии Ирака Нечирван Барзани выразил готовность Эрбиля восстановить отношения с Турцией и Ираном, пишут в понедельник иракские СМИ.

По его словам, Эрбиль имел хорошие и тесные связи с Анкарой и Тегераном, и предпринимает все усилия, чтобы их восстановить.

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил просьбу главы Курдской автономии Ирака Масуда Барзани о встрече, в связи с чем Барзани обращался после проведения т.н. "референдума о независимости" в Курдской автономии.

Отметим, что 25 сентября этого года Курдская автономия Ирака провела т.н. "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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