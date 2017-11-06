Азербайджан полностью готов к отопительному сезону

2017-11-06 15:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеристиликтеджхизат" (теплооператор Азербайджана) завершает подготовительные работы к отопительному сезону 2017-218 годов в стране, сказал в понедельник Trend заведующий абонентским отделом ОАО Рафиг Алиев.

По словам завотделом, в настоящее время ведутся последние наладочные работы, оборудование приводится в состояние готовности.

"В ходе грядущего отопительного сезона, который начинается 15 ноября, предусматривается эксплуатация 548 котельных, которые будут снабжать теплом 3750 жилых зданий, в том числе, более 180 тысяч квартир, 280 школ, 155 детских садов, 150 медицинских учреждений и около 900 других социальных и хозяйственных объектов. В этой связи в преддверии отопительного сезона во всех котельных были произведены ремонт, очистка и наладка оборудования, проведены необходимые тесты", - сказал Алиев.

Заведующий отделом добавил, что ОАО полностью готово к началу отопительного сезона.

(Авторы: Самир Али, Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)