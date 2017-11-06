В США полицейский «вырубил» буйную футбольную фанатку ударом в лицом – ВИДЕО

2017-11-06 11:34 | www.oxu.az | 5

В Сети обсуждают шокирующие кадры, на которых запечатлена потасовка между футбольной болельщицей и полицейскими. Четверо правоохранителей подхватили девушку на руки, чтобы вынести с трибуны.

Как передает Oxu.Az, буйная фанатка начала размахивать руками. Один из полицейских в ответ нанес ей мощный удар по лицу, от которого девушка потеряла сознание.

В полиции сообщили, что 30-летняя Бриджет Фрейтас была задержана за беспорядки и нападение на правоохранителей. Очевидцы сообщили, что во время матча она ударила женщину ногой и якобы не контролировала себя.

«Создание безопасной среды во время любого массового мероприятия является нашей задачей», - говорится в заявлении.

Девушка ранее уже привлекалась к ответственности.

Н.О.