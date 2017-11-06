Основатель Alibaba может посетить Азербайджан

2017-11-06 15:15 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма может посетить международную выставку BakuTel (5-8 декабря 2017 года), сказал Trend источник на IT рынке страны.

Предварительная договоренность об этом было достигнуто ранее в рамках конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) состоявшейся 24-28 апреля 2017 года в Женеве.

"Мы стараемся, чтобы он приехал на Bakutel", - сказал источник.

Ожидаемый визит Джека Ма в Азербайджан, как сказал ранее источник, будет носить ознакомительный характер.

В настоящее время сотрудничество азербайджанской стороны с Alibaba Group ведется в рамках проекта azexport.az (портал е-торговли Азербайджана). Информационные ресурсы портала помимо Alibaba интегрированы также с базами данных таких крупных электронных торговых площадок как eBay и AllBiz.

Это означает, что размещенная на азербайджанском портале продукция местных предпринимателей получает доступ на ведущие мировые торговые площадки с многомиллионной пользовательской аудиторией.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev