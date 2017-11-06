На предстоящую Формулу 1 в Баку в продажу поступят 30 тыс. билетов

2017-11-06 15:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На Гран-при Азербайджана Формулы 1 в следующем году в продажу поступят 30 тысяч билетов, сказал в понедельник глава коммерческого отдела Baku City Circuit Бюлент Озердим.

По его словам, ведутся работы по увеличению доходов, поступающих от гонок, поэтому планируется увеличить количество билетов на VIP- места.

Глава отдела также добавил, что ввиду отсутствия интереса к дешевым билетам на стоячие места в парках Сабира и Сахиль, на следующих гонках на эти места билеты продаваться не будут.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)