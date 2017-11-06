Ученые: Взрыв Луны уничтожит Землю

2017-11-06 11:40 | www.oxu.az | 3

Группа исследователей пришла к выводу, что возможный взрыв Луны приведет к неминуемой гибели человечества. Спутник замедляет вращение Земли. Если он исчезнет, то наша планета начнет вращаться быстрее, что приведет к потере атмосферы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ToDay News Ufa.

Кроме того, ученые отмечают, что Луна стабилизирует наклон земной оси, в связи с чем смена периодов года протекает нормально. В случае исчезновения спутника планета, по предположению экспертов, опрокинется набок.

Так, на экваторе климат станет более суровым. А на полюсах будет наблюдаться потепление. Вследствие этого мировой океан стермительно переместится и затопит плодородные земли. При этом ученые отмечают, что пока предпосылок для взрыва Луны не наблюдается.

Н.О.