В UNEC создан Совет молодых преподавателей (FOTO)

2017-11-06 15:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов встретился с молодыми преподавателями.

На встрече была озвучена речь Общенационального лидера Гейдара Алиева на состоявшейся в 2002 году торжественной церемонии, посвященной 70-летию Азербайджанского государственного экономического университета о направлениях деятельности высших учебных заведений и предстоящих задач.

Ректор UNEC довел до внимания слушателей выступление Общенационального лидера «для развития экономики, участия в сложной финансовой и экономической системе мира нам нужна молодежь, знающая иностранные языки, с развитым мировоззрением». Он отметил, что привлечение в педагогический и административный состав UNEC за последние три года свыше 300 выпускников престижных университетов Европы, Америки и Канады (Oxford, London School of Economics, The Diplomatic Academy of London, DUKE, Alberta, Mayami, Massachusetts Institute of Technology, Rouen Business School, Stenford, Bristol, EM Strasbourg Business School, The University of Manchester) является составной частью целей и задач, поставленных Гейдаром Алиевым перед университетом.

На встрече было отмечено о значении проектов «Молодые профессора» и «Молодые преподаватели», осуществляемых в UNEC. Как отрадный факт были отмечены места молодых преподавателей в первых рядах Системы дифференциальной заработной платы. Было отмечено о преимуществах летних и зимних школ для усовершенствования педагогических и исследовательских способностей молодых преподавателей. Молодые преподаватели выступили с предложениями о полном усовершенствовании коммуникации среди педагогического состава. Они в целях повышения потенциала молодых преподавателей приняли решение о создании Совета молодых преподавателей UNEC. Было отмечено, что начало деятельности совета даст толчок проявлению иницитиативы молодыми преподавателями, создаст почву для активного участия в процессах управления.

Председателем Совета избран директор Центра дистанционного, заочного и дополнительного образования UNEC Сабухи Танрывердиев.