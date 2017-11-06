Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завоевала четыре "золота" и "серебро" в Бельгии

2017-11-06 15:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В конце прошлой недели в бельгийском Генте прошел турнир Happy Cup по художественной гимнастике, на котором сборная команда Азербайджана завоевала четыре золотые и одну серебряную медаль, говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, распространенном в понедельник. Все медали принесла команде Зохра Агамирова.

Первую золотую медаль она завоевала в самой трудной программе – многоборье. Затем она смогла завоевать еще три золотые медали в финале с обручем, лентой и булавами. Серебряную медаль Зохра Агамирова завоевала в выступлении с мячом.

Представлявшая Азербайджан на турнире в программе «юниор» Елизавета Лузан выступила в двух финалах. Среди 57 спортсменов юная гимнастка заняла четвертое место в выступлениях с лентой и пятое – в выступлениях с мячом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)