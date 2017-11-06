Радостная новость для водителей: этот штраф исключается из законодательства

2017-11-06 11:53 | www.oxu.az | 4

Пункт статьи, предусматривающий наказание за участие в разговоре, отвлекающем от управления транспортным средством, исключается из законодательства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Кодекс об административных проступках.

Так, из кодекса исключается статья 342.1.2.

Согласно этой статье, за участие в разговоре, отвлекающем от управления транспортным средством применяется штраф в размере 40 манатов.

В проекте говорится, что эта статья выносится из кодекса, поскольку не применяется на практике.

14 ноября проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

А.М.

