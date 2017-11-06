В Баку прошел финал конкурса "Платье года Азербайджана - 2017" (ФОТО)

2017-11-06 15:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел финал XXIV конкурса моды "Платье года Азербайджана", организованного Азербайджанской ассоциацией моды, сообщает Trend Life.

Традиционный проект, который проводится с 1998 года, является конкурсом одного платья, в котором места занимают не модельеры, а платья. Особенностью конкурса является то, что модельер может участвовать даже с одним платьем. Но разные платья одного модельера могут занять несколько призовых мест. Каждый модельер может предоставить на суд жюри не более трех платьев.

"Данная система дает возможность проявить себя молодым модельерам, у которых нет финансовых возможностей создать большую коллекцию. В то же время опытным модельерам это дает возможность вложить весь свой талант и финансовые возможности в одно или несколько платьев и создать шедевр", – отметил генеральный директор Азербайджанской ассоциации моды, президент Всемирного конгресса красоты, председатель жюри Замир Гусейнов.

В конкурсе принимало участие 11 модельеров, который представили 20 платьев. В состав жюри также вошли народная актриса Азербайджана Малейка Асадова, победительница конкурса "Платье мира – 2013" в Румынии Айгюн Талыбова и менеджер "Dreamland Golf Club" Седеф Кайнаркан.

Победителем стало платье модельера Нурии Амировой (Дом моды «Мисс Майя»), второе место – Севиндж Мамедовой (Дом Моды «Sevart Couture»), третье – Кенуль Гамидова. Специальные призы были вручены модельерам Мятанет Аскеровой, Мехрибан Абдуллаевой, Рухангиз Сафаралиевой, Лале Гулиевой и Руфине Мамедоой. Председатель оргкомитета - заместитель национального директора Всемирного конгресса красоты в Азербайджане, актер Турал Ганн.

Победители конкурса будут представлять Азербайджан в мировом финале "Платье мира -2018", который пройдет в Индии.

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(Автор: Вугар Иманов)