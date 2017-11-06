Талыб Тале: Я работал ремонтником – ВИДЕО

2017-11-06 12:03 | www.oxu.az | 4

Бывшие участники шоу «Maşın» рассказали, чем занимались до обретения популярности.

Как передает Oxu.Az, победитель 15-го сезона шоу Талыб Тале признался, что годы назад работал мастером-ремонтником.

«Ко мне на свадьбе подошел человек, в доме которого я работал, и спросил, тот ли самый я Талыб», - сказал он.

Певица Хатун Алиева окончила медицинский техникум по специальности акушерство, а затем работала журналисткой.

Актер Илькин Мисгерли рассказал, что 5 лет подрабатывал клоуном.

По словам заслуженной артистки Мехрибан Ханларовой, с 8 класса она устроилась на фабрику игрушек, чтобы прокормить семью:

«Затем одна пожилая женщина посоветовала мне подать документы в вечернюю школу. Хорошо, что я последовала ее совету».

Видео было взято с Facebook-страницы сайта Sfera.az.

А.С.

