Иран не имеет возможности передавать ракеты в Йемен - глава КСИР

2017-11-06 15:44 | www.trend.az | 5

Глава КСИР Мохаммад Али Джафари отверг обвинения США в причастности к ракетной атаке Йемена по Эр-Рияду, заявив, что Иран не имеет возможности передавать ракеты в Йемен, передает ИРНА.

Комментируя обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Ирана в связи с ракетной атакой Йемена по столицу Саудовской Аравии, глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отметил, что «Президент США имеет обыкновение делать необоснованные заявления».

"Мы совсем не имеем возможности передавать ракеты в Йемен", подчеркнул глава КСИР, добавив, что "они сами увеличили дальность своих ракет", чтобы отомстить за кровь йеменских мучеников.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп обвинил Иран в причастности к ракетной атаке, совершённой из Йемена по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. "На мой взгляд, Иран осуществил выпад в адрес Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, верно? Вы видели, что была запущена ракета. А наши системы её сбили", заявил Трамп.