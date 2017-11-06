Продление моратория на проверки предпринимательства улучшит бизнес-среду в Азербайджане - минэкономики

2017-11-06 15:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Продление срока действия моратория на проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане до 2021 года позволит еще больше улучшить бизнес-среду в стране.

Об этом сказал в понедельник Trend начальник отдела политики развития предпринимательства министерства экономики Азербайджана Эльчин Ибрагимов.

По словам начальника отдела, данный шаг позволяет оградить субъекты предпринимательства от плановых проверок соответствующих государственных органов еще на три с лишним года, что создает для них дополнительные возможности по ведению бизнеса.

“Как вы знаете, с ноября 2015 года проверки предпринимательства были приостановлены на два года, что сыграло важную роль в развитии предпринимательства в Азербайджане и улучшении бизнес-среды. За прошедшие 24 месяца среди субъектов предпринимательства было проведено 127 проверок, за исключением проверок, проводимых по линии налоговых органов. А за предшествующие данному периоду два года было проведено более 117 тысяч проверок. Это означает, что за два года число проверок сократилось почти в тысячу раз. За этот период мы регулярно проводили совместные встречи с государственными структурами и субъектами предпринимательства, в результате которых предприниматели высказывались о важности данного решения и выступали за продление моратория на проверки”, - сказал Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, с учетом предложений предпринимателей руководством страны был продлен срок моратория на проверки до первого января 2021 года. Начальник отдела также отметил, что продление моратория на проверки не дает предпринимателям право злоупотреблять созданными для них условиями.

“Они должны уделять большое внимание качеству и безопасности производимых товаров и оказываемых услуг. Мораторий на проверки не означает, что полностью прекращаются все контрольные меры. Государственные органы регулярно могут проводить различные мероприятия по контролю качества продукции и услуг. Согласно закону, при наличии опасности здоровью населения или экономической безопасности государства госорганы имеют право проводить соответствующие внеплановые проверки. То есть, создавая условия для предпринимателей, государство в тоже время продолжает защищать интересы потребителей. Если обратить внимание на проведенные за прошедший период проверки, то можно увидеть, что подобных случаев было достаточно мало. Мы надеемся, что продление моратория на проверки субъектов предпринимательства, не только создаст хорошие условия для предпринимательства, но также позволит и далее держать под контролем защиту прав потребителей”, - отметил Ибрагимов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о применении закона "О внесении изменений в закон "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" от 31 октября 2017 года и внесении изменений в указ Президента "О применении закона "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" от 20 октября 2015 года и дополнительных мерах по государственному регулированию проверок, проводимых в сфере предпринимательства" от 26 октября 2015 года.

Таким образом, срок действия моратория на проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане был продлен до первого января 2021 года.

Согласно изменениям в закон, мораторий не распространяется на проверки качества лекарственных средств, соблюдения правил безопасности и контроль над безопасностью продовольственной продукции. При этом, согласно указу, контроль качества лекарств и соблюдения правил безопасности будет проводить министерство здравоохранения, а контроль над качеством продуктов питания - Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана.

Кроме того, как и раньше, под мораторий не подпадают налоговые проверки, а также установленные соответствующим органом исполнительной власти проверки по случаям, создающим угрозу здоровью и жизни людей, государственной безопасности и экономическим интересам. Эти проверки проводятся с учетом ограничений, установленных соответствующим органом исполнительной власти.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)