В Салерно прибыл корабль с 400 мигрантами: на борту - 26 женских трупов

2017-11-06 12:15 | www.oxu.az | 3

Высадка мигрантов в Салерно, на этот раз, спасенных командой испанского корабля "Кантабрия", прибывшего сегодня утром на пристань "3 января", дает повод говорить об очередной морской трагедии: в поисках лучшей жизни погибли 26 молодых женщин (число погибших, на самом деле, может превышать эту цифру, учитывая, что тела обнаружили в море), сообщает Oxu.Az со ссылкой на italia.com.

Префект Салерно, Сальваторе Малфи, решил привлечь к делу местную прокуратуру, сотрудникам которой будет поручено оценить, идет ли речь о массовом убийстве. С борта корабля сошли 375 мигрантов (259 мужчин, 116 женщин, девять из которых беременны).

Семьдесят два спасенных мигранта останутся в Кампании, а остальные будут направлены в другие регионы.

Н.Г.