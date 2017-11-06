Азербайджанские прокуроры получают новые полномочия

2017-11-06 12:23 | www.oxu.az | 1

В Азербайджане органам прокуратуры даются дополнительные полномочия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим в Кодекс об административных проступках предлагается внести изменение.

В статью 54 (прокурорский надзор при производстве по делам об административных проступках) Кодекса добавляются статьи 538-1.4 (за необоснованный отказ от аккредитации структуры, соответствие которой оценивается соответствующим органом исполнительной власти, должностные лица штрафуются на 300 манатов) и 538-1.6 (за ограничение сферы аккредитации или ликвидацию аттестата аккредитации структуры, соответствие требованиям аккредитации которой оценивается соответствующим органом исполнительной власти, должностные лица штрафуются на 300 манатов).

Предложенное изменение подразумевает передачу прокурору полномочий по принятию решения о начале производства дела по административным проступкам, предусмотренным в названных статьях.

Изменение рекомендовано к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

A.M.

