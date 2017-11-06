Азербайджанская модель толерантности будет применена и в других странах - генконсул

2017-11-06 15:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская модель межнационального и межрелигиозного мира, гармонии, взаимопонимания и толерантности будет применена и в других странах.

Об этом говорится в статье генерального консула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева «Азербайджан: край надежды, разнообразия, толерантности и возможностей» (Azerbaijan: Land of Hope, Diversity, Tolerance and Opportunity), опубликованной в осеннем выпуске за 2017 год американского журнала «Форум», имеющего широкую читательскую аудиторию и издаваемого в США Федеральной ассоциацией зарубежных консулов, сообщили в понедельник в генконсульстве.

В статье, проиллюстрированной красочными фотографиями Баку и других прекрасных уголков Азербайджана, представлена обширная информация о существующих в стране традициях мультикультурализма и толерантности.

Автор отмечает, что мусульмане, евреи и христиане, а также шииты и сунниты проживают в условиях добрососедства и мира, в стране процветает многообразие и гармония.

Предоставляя информацию о богатой культуре и искусстве Азербайджана, Насими Агаев отмечает, что первые в мусульманском мире опера (1908), оперетта (1913) и балет (1940) были поставлены в Азербайджане.

Рассказывая о национальной музыке и танцах, генеральный консул отмечает, что они занимают особое место в музыкальном наследии Азербайджана и имеют древнюю историю.

Рассказывая об уникальности мугама, дипломат подчеркивает, что исполненный на балабане азербайджанский мугам, как одна из музыкальных жемчужин мира, в 1977 году вошел в «Золотую пластинку», установленную NASA на борту космического летательного аппарата Voyager.

Рассказывая о грандиозных концертах, проведенных в мае 2017 года в Лос-Анджелесе и Сан-Диего при организационной поддержке генерального консульства и посвященных 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, на которых известные азербайджанские музыканты исполнили азербайджанские мугамы, оперную и танцевальную музыку, Насими Агаев отметил, что это богатое культурное наследие произвело неизгладимое впечатление на более чем 3500 калифорнийцев, перенесло зрителей в Страну огней, расположенную у подножия Кавказских гор и на побережье Каспийского моря.

В заключение генеральный консул выразил надежду на то, что азербайджанская модель межнационального и межрелигиозного мира, гармонии, взаимопонимания и толерантности будет применяться и в других странах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)